Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından daha önce akredite edilen Sosyal Bilgiler Eğitimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Resim-İş Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi ve Matematik Eğitimi Anabilim dallarının ardından, İngilizce Dili Eğitimi ile Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalların da 01.05.2028 tarihine kadar, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı ise 01.05.2027 tarihine kadar akredite edildi.Eğitim Fakültesi tüm anabilim dallarıyla program akreditasyonunu tamamladı. Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mücahit Kağan, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Erdem Yavuz ve Prof. Dr. İhsan Ünlü, anabilim dalı temsilcileri ve fakülte sekreteri, sürece katkı sunan tüm akademik ve idari personel adına akreditasyon belgesini takdim etmek üzere Rektör Prof. Dr. Akın Levent’i makamında ziyaret etti.Rektör Prof. Dr. Akın Levent, tüm anabilim dallarıyla program akreditasyonunu tamamlayan Eğitim Fakültesini tebrik etti.