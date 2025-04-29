Kars Valisi Ziya Polat, düzenli olarak gerçekleştirdiği okul ziyaretleri kapsamında Gazi Kars Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.Okulda incelemelerde bulunmasının ardından sınıfları ziyaret ederek öğrenciler ile bir araya gelen Vali Polat, öğrencilere nasihatlerde bulunarak, derslerine çok çalışmalarını ve bol bol kitap okumalarını istedi, öğrencilere derslerinde başarılar diledi.Vali Ziya Polat, okulda görev yapan öğretmenler ile de bir araya gelerek, sorun, talep ve önerilerini dinledi. Sorunların çözümü için ilgili birimlere talimat verdi. Vali Ziya Polat’ın okul ziyaretlerine devam edeceği öğrenildi.