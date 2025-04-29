MUŞ (İHA) – Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu başkanlığındaki Bulanık İnsan Hakları Kurulu üyeleri, Bulanık Devlet Hastanesini ziyaret etti.Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu başkanlığındaki kurul üyeleri, Bulanık Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Sadrettin Arslan ve Sağlık Hizmetleri Müdürü Dr. Ayşe Zırhlı’yı ziyaret ederek bilgiler aldı. Daha sonra Evde Bakım Hizmetleri Birimini ziyaret eden kurul üyelerine Evde Sağlık Bakım Teknikeri Amine Kartal tarafından bilgi verildi. Evde bakım hizmeti tanısı konulmuş, hastaneye veya sağlık kuruluşuna gidemeyecek olan kişilere, hastalıklar sebebiyle yatağa, cihaza veya eve bağımlı bireylerin yaşamını sürdürdüğü mekânda yapılması mümkün olan tıbbi hizmeti evlerinde sunduklarını dile getiren Kartal, "Bulanık ilçesinde bu hizmet sayesinde özellikle yaşlı, yatalak, engelli ya da kronik hastalığı olan bireylerin takiplerini evlerinde güvenli bir şeklinde yapıyoruz. Bulanık ilçesinde 288 hastamız mevcuttur. Özellikle 80 yaş üstü bütün hastalarımıza gidiyoruz. Yürümeyecek olan, doktorlarımız tarafında yatağa bağımlı tanısı konuşmuş bütün hastalara gidiyoruz. Evde mümkün olan bütün tedavileri gideriyoruz. Birimimiz beş kişiden oluşuyor" dedi.