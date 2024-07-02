Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Kars 1’incisi Arpaçay’dan çıktı. Vali Polat, LGS 1’incisine başarılar diledi.Kars Valisi Ziya Polat, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı’nda 497,5759 puanla Kars İl 1.’si olan Muhammet Yusuf Aslan ve ailesini Arpaçay’daki evlerinde ziyaret etti.Vali Polat, bir süre aile ile sohbet etti. Polat, Aslan’ı anlından öperek başarılarının devamını diledi.Vali Polat’ın LGS Kars 1’incisi Muhammet Yusuf Aslan’nı evinde ziyaretine Kaymakam Muhammed Burak Akköz ve İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya’da eşlik etti.