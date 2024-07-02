Kars’ta aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.Kars genelinde Haziran ayında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’nca çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 5 yıl hapis cezası olan 182, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 5, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 3 ve diğer suçlardan aranan 375 olmak üzere toplam 565 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.Kars’ta emniyet ve jandarma ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceği öğrenildi.