“Katma Değeri Yüksek Tarımsal Ürünler” alanında ihtisaslaşan Iğdır Üniversitesinde “Süperkritik Karbondioksit Ekstraksiyon Cihazı” hizmete girdi.“Katma Değeri Yüksek Tarımsal Ürünler” alanında ihtisaslaşan Iğdır Üniversitesi, her geçen gün alt yapısını geliştirmeye devam ediyor. Üniversite kapsamında son olarak “Süperkritik Karbondioksit Ekstraksiyon Cihazı” alındı.Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Demirtaş’ın yürütücülüğünü yaptığı “Süperkritik Karbondioksit Ekstraksiyon Yöntemiyle Tarımsal Ürünlerden Katma Değerli Hammadde Üretimi” başlıklı ihtisas projesi kapsamında temin edilen cihaz, Üniversite bünyesinde hizmet vermeye başladı. Cihaza ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Demirtaş, cihaz sayesinde tıbbi ve aromatik bitkilerden katma değeri yüksek tarımsal ürünler elde etmenin çok daha kolay ve ucuz olacağını hatırlattı. Cihazın çevre dostu olduğunu da vurgulayan Demirtaş, “Bu cihaz sayesinde süperkritik fazdaki karbondioksidin yüksek teknoloji gücünden yararlanarak hedeflenen materyalleri elde ediyoruz ve istenmeyen maddelerin ayrışmasını sağlıyoruz. Cihaz, bize ayrıştırma ve saflaştırma işlemlerinde geniş bir kullanım alanı sağlıyor.” diye konuştu.