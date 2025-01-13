Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 2023-2024 yılı asayiş olaylarının karşılaştırmalı değerlendirmesinde terör ile kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele konusunda açıklamalar yaptı.Vali Çiftçi, 2023 yılında terörle alakalı 92 tane operasyon veya olay meydana geldiğini belirterek, “2024 yılında bu sayının 121’e ulaştığını görüyoruz. Bu da yüzde 32’lik bir artışa tekabül ediyor. 2023 yılında emniyet kuvvetlerimiz, jandarmamız kişileri ikna etmek suretiyle 6 kişinin teslim olmasını sağladı. Bu sayı 2024 yılında 1 olmuştur. Operasyon sayısı bizim için önemli. Görüldüğü gibi 2023 yılında bin 63 tane operasyon gerçekleşmişken bu sayı 2024 yılında bin 108’e çıkıyor. Yani terörle mücadeleye yönelik olarak operasyonlarımızın arttığını da rahatlıkla söyleyebiliriz” dedi.Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ederken mali suçlar, organize suçlar, kaçakçılık suçları ve ulusal güvenliğe yönelik olarak suçların önplana çıktığını ifade eden Vali Çiftçi, “2023 yılında operasyon sayısı 379, gözaltı 668, tutuklu sayısı 54 ve adli kontrol 43 şeklinde. 2024’e baktığımız zaman; operasyon sayısı 399’a yükseliyor. Gözaltı 680, tutuklu sayısı 55 ve adli kontrol sayısı da 39 olarak gerçekleşiyor. Bizim için önemli olan operasyon sayısı, gözaltı sayısı ve tutuklu sayıları. Son zamanlarda son günlerde SİBER suçlarla mücadele başkanlığı kuruldu. Cumhurbaşkanlığı kararıyla bu konu biraz daha artık daha güçlü, daha kararlı bir şekilde yürütülecek. Göçmen kaçakçılığıyla ilgili yine ilimizle ilgili yapılan operasyon sayısı 2023 yılında 110, 2024 yılında 152,yüzde 38’lik bir artış meydana gelmiş. Göçmen kaçakçılığı konusunda bizim önem verdiğimiz konulardan birisi bu işin organizatörlüğünü yapan şahıslarla ilgili. 2023 yılında 246 kişi yakalanmışken organizatörlüğün var. 2024 yılında 291 kişi yakalanmış, yüzde 18’lik bir artış var. Bunların içerisinde 97’si 2023 yılında 71’i de 2024 yılı içerisinde tutuklanmışlar.”