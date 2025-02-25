Muş Valisi Avni Çakır, Malazgirt ilçesinde bulunan Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesini ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.Öğrencilere üniversite sınavları öncesinde moral ve motivasyon veren Vali Çakır, geleceğe dair önemli tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerle samimi bir ortamda sohbet eden Vali Çakır, onların üniversite hedeflerini dinledi. Öğrencilerin tercih etmek istedikleri bölümler hakkında bilgi alan Vali Çakır, başarıya ulaşmaları için çok çalışmalarını tavsiye etti. Öğrencilere bilgi ve tecrübelerini aktaran Vali Çakır, "Sizler bizim geleceğimizsiniz. Önünüzde birkaç ay gibi önemli bir süreç var. Bu süreci en iyi şekilde değerlendirerek, arzuladığınız bölümleri kazanacağınıza inanıyorum. Azim ve disiplinle çalışarak hedeflerinize ulaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı.Öğrenciler için büyük bir moral kaynağı olan bu anlamlı ziyaret, yapılan toplantı ile sona erdi. Öğrenciler, Vali Çakır’a teşekkür ederek ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.