Muş Valisi Avni Çakır, Malazgirt ilçesinde inşaatı tamamlanan 100 yataklı devlet hastanesini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.Vali Avni Çakır, beraberindeki Muş İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Muş Emniyet Müdürü Serkan Karaman, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Besim Hacıoğlu ile kısa bir süre önce tamamlanarak hizmete giren hastanenin 50 yataklı ikinci bölümünü yerinde inceledi. Hastanenin mevcut durumu ve hizmet kapasitesi hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Çakır ve beraberindeki heyet, hastanede tedavi gören vatandaşları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet eden Vali Çakır, sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi için yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.Hastane yönetimi ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Vali Çakır, özellikle hastanenin yeni eklenen ikinci bölümünün hizmet kapasitesine olan katkısını değerlendirdi. Yeni tamamlanan 50 yataklı bölümle birlikte Malazgirt Devlet Hastanesinin toplam yatak kapasitesinin 100’e ulaştığını vurgulayan Vali Çakır, sağlık alanındaki yatırımların süreceğini vurguladı.