Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, hastanede tedavi gören şehit Ahmet Aytekin’in annesi Hanım Aytekin’i ziyarette bulunarak geçmiş olsun dileklerini iletti.Vali Aydoğdu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri/ Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat ve İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ile birlikte 2012 yılında Bingöl’de askeri konvoya yapılan roketatarlı saldırıda şehit düşen Ahmet Aytekin’in annesi Hanım Aytekin’i tedavi gördüğü Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.Vali Aydoğdu, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız’dan hastanın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.Vali Aydoğdu, daha sonra hastanenin diğer servislerinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek, tüm hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.