Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, beraberindeki birim amirleriyle birlikte merkeze bağlı Uluköy köyünü ziyaret ederek, Köy Muhtarı Kenan Okumuş ve Uluköylü vatandaşlarla hasbihalde bulundu.Muhtar ve köy sakinleri tarafından belirtilen ihtiyaç ve sorunları dinleyen Vali Aydoğdu, ihtiyaç ve sorunların çözümü için ilgili birim amirlerine talimatlar verdi.Uluköy köyünde yetiştirilen ve köy sakinleri tarafından ikram edilen karpuzdan da tadan Vali Aydoğdu, "Kimi köyümüzde karpuz kimisinde kiraz kimisinde üzüm, kayısı, elma, domates, salatalık ve biber. Erzincan’ın bereketli topraklarında envai çeşit meyve ve sebze yetişiyor. Bizler bu bereketli topraklarımıza sahip çıkacağız. Ekeceğiz biçeceğiz ve üreterek ilimizin ülkemizin ekonomisine katkıda bulunacağız. Bu nedenle köylerimiz çok önemli" dedi.