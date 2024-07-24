Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri devam eden hububat hasadında ortaya çıkabilecek dane kaybı oranını minimum seviyeye düşürebilmek için sıkı denetimlerini sürdürüyor.Hububat hasadında oluşan dane kaybı ülke ekonomisi için büyük kayıp oluşturuyor. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri Erzincan’da devam eden hububat hasadında ortaya çıkabilecek dane kaybı oranını minimum seviyeye düşürebilmek için sıkı denetimlerini sürdürüyor. Denetimlere zaman zaman Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin de katılıyor. Denetime çıkan ekipler biçerdöverleri tarlada biçim yaparken denetliyor. Biçimi yapan kişinin operatör belgesinden dane kaybına kadar birçok hususu denetleyen ekipler Valilik Genel Emri ve Bakanlık emirleri doğrultusunda dane kaybının minimum seviyede tutulması için mücadele ediyorlar.Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi bünyesinde biçerdöverlerle yapılan hasatları kontrol etmek ve denetlemek amacıyla özel ekipler kurduklarını, sezon boyunca biçerdöverleri denetleyerek dane kaybı ölçümlerine devam edeceklerini söyledi. Erzincan İl Müdürü Murat Şahin yaptığı açıklamada, her yıl önlenmesi için tarım müdürlükleri tarafından çalışmalar yapılan hububat hasadındaki dane kaybının çok farklı nedenleri olduğunu söyledi. Arazinin engebeli olması, biçerdöver sürücülerinin çok kazanmak için acele etmesi, hububatın olgunlaşmadan hasat edilmesi, yabancı ot miktarının çok olması gibi faktörlerin kaybın artmasında etkili olduğunu bildiren Şahin, dane kaybının en önemli sebepleri arasında eski model biçerdöverlerin kullanılmasının da olduğunu vurguladı.Türkiye’de 30 yıllık biçerdöverlerle arazi yapısını dikkate almadan yapılan hasadın, ekonomide ciddi kayıplara yol açtığını dile getiren İl Müdürü Şahin, "Biçme ya da harmanlama kısmı bozulan bu eski araçların parçaları değişse bile birbirine uyum sağlamıyor. Daneyi kabuğundan ayıramıyor ve tarlada ortaya konulan alın teri eski makinelerle ziyan ediliyor" dedi.Yeni model biçerdöverlerin ekranında dane kaybının oranlarını gösterdiğini ve kaybı yüzde 1’lere kadar indirdiğini anlatan İl Müdürü Murat Şahin, şöyle konuştu: "Çiftçiler mümkün olduğu kadar yeni model biçerdöverleri ve kesinlikle ehliyetli ve operatör belgesi bulunan sürücüleri tercih etsinler."Verim kaybının önlenmesi için hububat başaklarının kurumasından sonra hasada başlanmasının da önem taşıdığını ifade eden İl Müdürü Murat Şahin, biçerdöver hasadında başaklarda nem oranının yüzde 20’den aşağı olması gerektiğinin altını çizdi.Yüksek kesimlerdeki sulanabilen tarım arazilerinin kuru olan yerlere göre daha geç hasat edilmesi gerektiğine işaret eden Şahin, "Nemli başaklarda daneler daha zor ayrıldığı, çok aşırı kuru olanlarda da ise taneler kolayca düştüğü için kayıp meydana geliyor. Çiftçilerin hasat için uygun dönemi nem oranını dikkate alarak iyi seçmeleri gerekiyor" diye konuştu. Tarlanın iyi sulanmaması ya da başakların boyunun kısa kalmasının da biçerdöver hasadında kayıpları artırabileceğini anlatan İl Müdürü Şahin, hasat yapıldıktan sonra yüksek nem oranına sahip ürünün de çürümemesi için kurutulmadan depolara alınmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.