Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Çayırlı Kaymakamı İsmail Battal ve İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile birlikte Çayırlı’da görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.Öğretmenlerin eğitimin vazgeçilmez unsuru olduğuna değinen Vali Aydoğdu, "Öğretmen değerliyse öğrenci de değerlidir. Öğretmene verilen değer evlatlarımıza verilmiş demektir" dedi.Gençlere inanmak gerektiğini, günümüzde eğitim anlayışının farklılaştığını belirten Vali Aydoğdu, "Gençlerimiz nasihat dinlemek istemiyor, örnek olacak rol modeller görmek istiyor. Sizler davranışlarınızla onlara örnek olacaksınız. Bu zorlu görev sizlerin omzundadır" diyerek, öğretmenlere teşekkür edip hayırlı çalışmalar diledi.