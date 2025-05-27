Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu; Çayırlı Kaymakamı İsmail Battal, Çayırlı Belediye Başkanı Oktay Efe ve birim amirleriyle birlikte Değer Erzincan Çayırlı Spor Kulübü’nün açılışını gerçekleştirdi.Değer Erzincan projesinin gençler için oldukça önemli olduğuna değinen Vali Aydoğdu, ’’Gençlerimiz Değer Erzincan Spor Kulüpleri Projesi ile hem spor yapıp hem de değerlerimizi öğreniyor. Bu kulüplerimizde gençlerimize bir yandan istedikleri spor branşlarında eğitim imkânı sağlarken aynı zamanda da vatan, millet, bayrak sevgisi, tarih bilinci ve toplumsal değerlerimizi öğretiyoruz’’ dedi.Gençlerin antrenmanlarını ve çalışmalarını izleyen ve onlarla bir süre hasbihâlde bulunan Vali Aydoğdu, Değer Erzincan Çayırlı Spor Kulübü’nün hayırlı olmasını dileyerek kulübün açılmasında emeği olan herkese teşekkür etti.