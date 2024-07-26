Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcıları Ömer Özbay ve Yusuf İzci, İl Müftüsü Muharrem Gül ve İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal’la birlikte Erzincan İl Müftülüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren İbrahim Duman ve Yeni Mahalle 4-6 yaş Kur’an kurslarını ziyaret etti.Kurslardaki çocuklarla yakından ilgilenen Vali Aydoğdu, Kur’an kursu öğreticileriyle de görüşerek çalışmalarında kolaylıklar diledi.Vali Aydoğdu, "Bu kurslarda, çocuklarımızın yüce Allah’ı ve Peygamber Efendimizi sevgi temelli tanımaları, değerlerimizi fark etmeleri ve İslam’ın temel kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’i kendi seviyelerine uygun bir şekilde tanıyarak ve öğrenerek sağlıklı bir din ve ahlak gelişimi göstermeleri hedeflenmektedir.Temel dini bilgiler öğretimi yanında, çocuklarımızda milli birlik ve beraberlik bilincinin geliştirilmesi, sevgi, saygı ve dostluk bağlarının güçlendirilmesi, vatan, millet, bayrak gibi milli ve manevi değerlerin özümsenmesi, bir arada yaşama ve sorumluluk, adalet, empati bilincinin geliştirilmesi gibi kazanımlar da sağlanmaktadır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.