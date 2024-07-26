Karşıyaka Mahallesi’nde rezerv alanda hazine arazisi üzerine 255 konutun yapılması noktasında bakandan söz aldıklarını belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Hızlı bir şekilde TOKİ plan ve proje çalışmalarını başlattı. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde yaklaşık bir ay içerisinde 255 konutun ihalesi gerçekleşecek ve konutların yapımına başlanılacak” dedi.Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, ‘Birlikte Yönetim’ ilkesi çerçevesinde mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Şerifoğulları cuma namazını Kızılay Mahallesi Haylani Kebir Cami’sinde kıldı. Başkan Şerifoğulları, cuma namazı öncesi ve sonrasında vatandaşlarla sohbet ederek talepleri dinledi. Kızılay Mahallesi’nin ardından Karşıyaka Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Şerifoğulları burada mahallede gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.Karşıyaka Mahallesi’nin sorunlarının çözümü noktasında çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Şerifoğulları, “2019 yılında göreve geldiğimiz günden itibaren hizmet görmemiş mahallelerimize daha fazla hizmet götürebilmek adına ve mahallelerimizin gelişimine katkı sağlamak adına çalışmalarımızı gayretli bir şekilde sürdürüyoruz. Karşıyaka Mahallemizde İskan Evleri olarak bilinen alanı TOKİ ile görüşüp protokole bağlamış 2020 depremi ile birlikte yıkıp inşa ettiğimiz 455 konutu ticari alanlarla birlikte hak sahiplerine teslim etmiştik. 2023’te yaşanan 6 Şubat depreminde de Karşıyaka Mahallesi’nde ciddi bir şekilde ağır hasarlı yapı oluşmuştu. Biz Karşıyaka Mahallemizin mahalle kültürünün kaybolmaması adına ve Karşıyaka Mahallesi’nde oturan hemşehrilerimizin kendi mahallelerinde kalabilmesi adına Bakanlığımız nezdinde yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde yine Karşıyaka Mahallemizde rezerv alanda hazine arazisi üzerine 255 konutun yapılması noktasında Sayın Bakanımızdan söz aldık. Ve hızlı bir şekilde TOKİ plan ve proje çalışmalarını başlattı. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde yaklaşık bir ay içerisinde 255 konutun ihalesi gerçekleşecek ve konutların yapımına başlanılacak. 255 konut inşasının tamamlanmasıyla ağır hasarlı yapıları olan Karşıyakalı hak sahipleri başka mahallelere gitmeyecek, konutları kendi mahallesinde alacak. Böylece mahallenin gelişmesine de katkı sunulmuş olacak” diye konuştu.Karşıyaka Mahallesi’nin 2013 yılında kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edildiğini hatırlatan Şerifoğulları, “Karşıyaka Mahallemizde hızlı bir şekilde dönüşümünün gerçekleşebilmesi adına eylül Ayı Meclisi’nde Karşıyaka Mahallesi’ni kentsel dönüşüm alanından çıkarıp imarlı alan haline getireceğiz ve gerekli kat yüksekliği ile emsal ile birlikte yapılaşmanın önünün açılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Karşıyaka Mahallemizde doğal gaz konusunda hemşehrilerimizin sorunları var. Bunun çözümü noktasında da inşallah hızlı bir şekilde belediye olarak üzerimize düşen görevi yapacağız ve doğal gazın buraya getirilmesi noktasında Aksa ile görüşmelerimize başlayacağız. Biz şehrimizin her mahallesinin gelişimi adına çalışmalarımızı gayretli bir şekilde sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.