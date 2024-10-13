Tunceli Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Babaoğlu Elkhatroushi, gripten korunmanın en önemli yolunun kişisel korunma önlemleriyle birlikte grip aşısı olduğunu söyledi.İnfluenzanın mutasyon geçiren bir virüs olması nedeniyle her yıl mutlaka grip aşısı olunması gerektiğinin altını çizen Uzman Dr. Burcu Babaoğlu Elkhatroushi, “Mevsimsel gripten aşılanmayla korunabiliriz. Özellikle riskli grupların aşılanarak korunması yoğun bakım yatışlarını engeller ve ölümle dahi sonuçlanabilecek bir salgının önüne geçmek için önemli bir yoldur. Grip aşısı 6 aydan büyük çocuklara, 5 yaşından küçük çocuklara, 65 yaş üstü kişilere, akciğer, karaciğer, böbrek yetmezliği gibi kronik hastalığı olan gruplara, 12 haftadan sonra hamilelere mutlaka önerilmektedir. Bunların dışında bu kişilerin çevresindekilerin de aşılanmasını öneriyoruz” dedi.Grip aşısının kızarıklık, şişlik, ağrı ya da yüksek ateş dışında herhangi bir yan etkisi bulunmadığını söyleyen Dr. Babaoğlu Elkhatroushi, yumurta alerjisi olanlar ile aşı yaptırdıktan sonra ciddi alerjik reaksiyonla karşılaşan kişilerin aşı yaptırmaması gerektiğini belirtti.Sağlık personeli ile öğretmenlerin de mutlaka grip aşısı yaptırması gerektiğini kaydeden Dr. Babaoğlu Elkhatroushi, “Grip aşısının Ekim ve Kasım ayında yapılmasını öneriyoruz. Bağışıklığı sağlam kişilerde aşılama 6 ay kadar koruyuculuğunu devam ettirmektedir. Grip aşıları aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz olarak yapılmaktadır. Grip önlenmesi gereken bir hastalıktır ve tek yolu da aşılanmaktır” diye konuştu.