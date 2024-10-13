Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Tortum Yöresel Ürünler Çarşısı’nı gezdi.Başkan Sekmen, Tortum ilçesinde yapımı tamamlanan Tortum Yöresel Ürünler Çarşısı’nı ziyaret ederek incelemelerde bulunduklarını dile getirerek, “İlçemizin doğal ve kültürel zenginliklerini yansıtan bu çarşı, yerel üreticilerimize destek olmanın yanı sıra, bölgemizin ekonomisine de büyük katkılar sağlayacak. Vatandaşlarımızın emekle ürettiği ürünlerin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak bu alan, hem ekonomik kalkınmayı hızlandıracak hem de yöresel değerlerimizin korunmasına vesile olacak. Erzurum’un her köşesinde kalkınma ve gelişim adına attığımız adımlar, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve yerel üreticilerimizi desteklemek amacıyla devam edecektir.” dedi.