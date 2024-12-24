Ünlü yazar ve şair Prof. Dr. Nurullah Genç, Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenen söyleşide vatandaşlarla buluştu.Ahlat Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ‘Kubbet’ül İslam Ahlat Buluşmaları’ etkinlikleri kapsamında Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez’in davetiyle ilçeye gelen ünlü yazar ve şair Genç, vatandaşlarla buluştu.Ahlat Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda düzenlenen program İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayarak, Kuran’ı Kerim tilavetinin okunmasıyla devam etti.Daha sonra bir konuşma yapan Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Kubbet’ül İslam Ahlat Buluşmaları kapsamında çok güzel etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirterek, katılım sağlayan herkese teşekkür etti.Ardından bir konuşma yapan AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ise, Başkan Gülmez’in başarılı çalışmalarından bahsederek, bu güzel etkinliklerden dolayı da teşekkür etti.Konuşmaların ardından sahne alan Ünlü yazar ve şair Prof. Dr. Nurullah Genç ise bir süre söyleşi de bulunarak, şiirler okudu. Etkinlik sonunda ise protokol tarafından Genç’e Ahlat bastonu hediye edilerek hatıra fotoğrafı çektirildi. Düzenlenen programa Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ve vatandaşlar katıldı. Yazar Genç, program sonunda okurlarıyla buluşup kitaplarını imzaladı.