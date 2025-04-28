Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Mengücek Gazi Yurdu’nda Psikolog Kübra Dilbaz tarafından Empati Atölyesi yapıldı. Öğrenciler duygularını yönetmeyi ve empati yapmayı öğrendi.Mengücek Gazi Yurdu, bünyesinde barınan öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla öğrencilerine empati atölyesi gerçekleştirdi.Psikolog Kübra Dilbaz, yaptığı sunum ve interaktif çalışmalarla empati kavramını ele aldı. Atölyede öğrencilere, gerçek ve sağlıklı empatinin sadece karşımızdaki kişiyi anlamaya çalışmak olmadığını, aynı zamanda bireyin kendi duygusal sınırlarını ve psikolojik bütünlüğünü korumayı da içeren çift yönlü bir süreç olduğu anlatıldı. Kübra Dilbaz, empatinin, doğru uygulandığında hem bireyin kendisini hem de iletişim kurduğu kişiyi koruyan ve güçlendiren bir yöntem olduğunu vurguladı.Teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamaları da içeren atölyede duyguları tanıma, anlama, kabul etme ve ifade etme üzerine çeşitli çalışmalar yapıldı. Özellikle yurt gibi toplu yaşamın getirdiği farklı dinamikler içinde duygusal dengeyi korumanın ve sağlıklı ilişkiler kurmanın anahtarı olan duyguları yönetme becerisi üzerine duruldu.