Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre Merkezinde, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "Trafik Güvenliği Eğitimi" düzenlendi.Eğitime, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, polis memurları, akademik ve idari personel ile birlikte çok sayıda öğrenci katıldı.Eğitim kapsamında katılımcılara; Trafik güvenliği, motosiklet kullanımı, ekipman kullanımı ve temel motosiklet sürüş bilgileri konularında bilgilendirmeler yapıldı.Etkinlikte, özellikle genç sürücülerin karşılaşabileceği riskler ve bu risklerin nasıl azaltılabileceği konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi.