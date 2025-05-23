Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Hukuk Fakültesi ile Erzincan Barosu iş birliğinde düzenlenen "Hukukun Güncel Meseleleri Erzincan Sempozyumu II" başlıklı bilimsel etkinlik, "Türk Hukukunda Muhakeme Usulleri" temasıyla gerçekleştirildi. Sempozyum hem yüz yüze hem de çevrim içi katılıma açık şekilde yapıldı.Sempozyumun ilk oturumu, Oturum Başkanı Prof. Dr. Cem Baygın yönetiminde "Medeni Usul Hukuku- Ticaret Hukuku" başlığı altında gerçekleştirildi. Oturumda Av. Arb. Dr. Özlem Bora, Dr. Öğr. Üyesi Şengül Al Kılıç, Dr. Öğr. Üyesi Fatih Aydemir ve Dr. Öğr. Üyesi Nagehan Okumuş konuşmalarını gerçekleştirdi.İkinci oturum, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Döner başkanlığında yapıldı. "Ceza Muhakemesi- Milletlerarası Hukuk" konulu oturumda Doç. Dr. Ercan Yaşar, Dr. Öğr. Üyesi Hasan İba ve Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Cebecioğlu Haldız sunumlarını gerçekleştirdi.Üçüncü oturum "Medeni Usul Hukuku- Ticaret Hukuku" başlığı altında, Doç. Dr. Alparslan Akartepe’nin başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumda Doç. Dr. Cemal Fazıl Karakaş, Dr. Öğr. Üyesi Murat Uyumaz, Dr. Öğr. Üyesi Bedriye Tuğçe Balaban ve Dr. Öğr. Üyesi Elif Banu Varlı konuşmalarını sundu.Dördüncü oturumda, "İdari Yargılama Hukuku- Mali Hukuk" konuları ele alındı. Oturum, Prof. Dr. Sururi Aktaş başkanlığında düzenlendi. Bu oturumda Dr. Öğr. Üyesi Sencer Abdullah Akkoyunlu, Dr. Öğr. Üyesi Arzu Laloğlu ve Arş. Gör. Ahmet Töresin Odluyurt konuşmalarını gerçekleştirdi.Beşinci ve son oturumda ise "Milletlerarası Özel Hukuk- Mali Hukuk - Anayasa Hukuku" başlıkları ele alındı. Doç. Dr. Zülküf Ayrangöl başkanlığında gerçekleştirilen oturumda, Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Çelik, Dr. Öğr. Üyesi Vildan Sezişli ve Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Kübra Özerol tarafından sunumlar yapıldı.