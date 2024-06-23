Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. Sınıf öğrencilerinden Muhammet İbrahim Gecit ve Kerem Zengin, Öğretim Teknolojileri dersi uygulamaları kapsamında robotik kodlama kullanarak yenilikçi bir din öğretimi materyali tasarladılar.Iğdır Üniversitesinde Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aydın’ın desteğiyle tasarlanan etkileşimli materyal, İslam medeniyetinin beşiği olan şehirleri tanıtan ve öğrencilerin bu şehirleri bulmaca şeklinde keşfetmelerini sağlayan bir araç olarak tasarlandı. Materyale ilişkin bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Aydın, şu ifadeleri kullandı: “Harita üzerindeki sensörler sayesinde öğrenciler, doğru şehri bulduklarında yeşil ışıkla ödüllendirilirlerken, yanlış seçim yaptıklarında kırmızı ışıkla uyarılmaktadırlar. Bunun yanında, öğrenciler söz konusu materyalle bu şehirlerin kültür merkezlerini temsil eden mimari yapıları da öğrenme fırsatı bulmaktadırlar. Bu özgün uygulama, coğrafi bilgilerin yanı sıra dini ve kültürel bilgilerin de etkili ve eğlenceli bir şekilde öğrenilmesine imkanlar tanımaktadır. Öğrencilerimizin bu yenilikçi projesi, din öğretiminde teknolojinin kullanımına güzel bir örnek teşkil etmekte ve İlahiyat Fakültesi’nin üretimci potansiyelini ortaya koymaktadır.”