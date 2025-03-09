İnönü Üniversitesi Afrika Araştırma Merkezi (İNÜAFAM) ile Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) iş birliğiyle İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitesinde öğrenim gören uluslararası öğrencilere yönelik "Hızlandırılmış Dış Ticaret Eğitimi" etkinliği düzenlendi.Stratejik pazarlama, ihracat süreçleri ve küresel ticaret trendleri gibi konuların ele alındığı programda, Yusuf Kalan "Uluslararası Lojistik", Dr. Metin Ketboğa "Dış Ticarette Temel Kavramlar", Dr. Ahmet Şit "Dış Ticarette Finansman" İbrahim Çevikoğlu "Dış Ticarette Tedarikçi Bulma ve Saha Pratikleri", Mahmoud Youssef "Dış Ticarette Yapay Zeka" ve Eski Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hacı Uğur Polat "Ticari Ahlak" başlıklarında eğitim verdi.Eğitime katılan öğrenciler program kapsamında, farklı sektörlerden önemli üretim tesislerini ziyaret ederek, Türkiye’nin sanayi ve ticaret yapısını yakından tanıma fırsatı buldu. İlk olarak Malatya Organize Sanayi Bölgesinde bir plastik fabrikasında üretim süreçlerini gözlemleyen öğrenciler, daha sonra ağır sanayi malzemeleri üreten bir tesise ziyarette bulundu.Ziyaretlerde ihracat süreçleri ve üretimden paketlemeye kadar tüm aşamalar hakkında detaylı bilgiler alan öğrenciler, edindikleri bilgileri gelecekteki kariyer hedeflerinde kullanacaklarını belirtti.