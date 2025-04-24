"Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul" projesi kapsamında, çevre, doğa, sürdürülebilirlik ve ekolojik okuryazarlık konularında öğrenci ve velilere yönelik bilgilendirme çalışmaları sürüyor.Bu kapsamda, Erzincan Ulalar Ortaokulu’nda Su Verimliliği Birimi tarafından düzenlenen seminerde, Jeoloji Mühendisi Remzi Yılmaz öğrenci ve velilerle bir araya geldi.Seminerde, su kaynaklarının verimli kullanımı, suyun önemi, dünyada ve ülkemizde yaşanan su sorunları, bireysel su tasarrufu yöntemleri ve suyun sürdürülebilir yönetimi konularında katılımcılara detaylı bilgiler aktarıldı. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, su tasarrufunun gelecek nesiller için taşıdığı hayati önem bir kez daha vurgulandı.