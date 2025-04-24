Erzincan Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü "Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul" projesi kapsamında, çevre, doğa, sürdürülebilirlik ve ekolojik okuryazarlık konularında Ulalar Ortaokulu’nda "Su Verimliliği ve Suyun Önemi" semineri gerçekleştirildi.Erzincan Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Su Verimliliği Birimi tarafından düzenlenen seminerde, Jeoloji Mühendisi Remzi Yılmaz öğrenci ve velilerle bir araya geldi.Seminerde, su kaynaklarının verimli kullanımı, suyun önemi, dünyada ve ülkemizde yaşanan su sorunları, bireysel su tasarrufu yöntemleri ve suyun sürdürülebilir yönetimi konularında katılımcılara detaylı bilgiler aktarıldı. Etkinlikte, su tasarrufunun gelecek nesiller için taşıdığı hayati önem bir kez daha vurgulandı.