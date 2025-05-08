Ağrı’nın Tutak ilçesinde Tutak İlçe Müftülüğü ile Tutak İtfaiye Amirliği işbirliği ile, Hacı Ali Seyhan Yatılı Hafızlık Kur’an Kursunda yangın tatbikatı gerçekleştirildi.Tatbikatta, itfaiye ekipleri öğrencilere yangına müdahale yöntemlerini ve tahliye süreçlerini uygulamalı olarak gösterdi. Öğrenciler, olası bir acil durumda nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilinçlenirken, itfaiye personelinin hayati önem taşıyan görevlerini de yakından tanıma fırsatı buldu. Tutak İlçe Müftüsü Şahmurat Kaya, tatbikatın önemine vurgu yaparak, "Çocuklarımızın hem dini eğitimlerini en iyi şekilde almaları hem de güvenli bir ortamda yetişmeleri bizim önceliğimizdir. Bu tür iş birlikleri sayesinde öğrencilerimizin bilinç düzeyini artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullanarak desteklerinden dolayı Tutak İtfaiye Amirliğine, katılım sağlayan Kur’an Kursu öğretici ve öğrencilerine teşekkür etti.