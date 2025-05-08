Erzincan’da 2026 yılına kadar sera varlığının bin dekarın üzerine çıkması hedefleniyor.Erzincan İl genelinde 2016 yılında 90.1 dekar sera alanı mevcut iken, 2018 yılında 153 dekara daha sonra yapılan yatırımlarla 2024 yılında ise 600 dekar alana ulaştı. Sera varlığının 2026 yılına kadar bin dekarın üzerine çıkması hedefleniyor."Erzincan’da Toplu Sera Bölgesi oluşturulması"Erzincan Valiliğinin himayesinde ilde toplu sera bölgesi oluşturma çalışmaları devam etmekte. Bu kapsamda Erzincan İl Özel İdaresi ve Erzincan Belediyesine Erzincan’ın Merkez ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi’nde normal vasfı mera olan, Tarım ve Orman Bakanlığı onayı ile tahsis amacı değişikliği yapılarak 350 dönüm sera kurulmak üzere toplam 500 dekarlık alanda çalışmalar başlatıldı. Erzincan İl Özel idaresine ait 22 Erzincan Belediyesine ait 12 alt kullanıcıya kiralan seraların yapımı için TKDK İPARD III Çağrı Programına Erzincan’dan sunuldu.Başvuru sonucunda 24 yatırımcı TKDK tarafından 05.03.2025 tarihi itibariyle açıklanan IPARD III- 2. Başvuru Çağrı Döneminde destekleme almaya hak kazandı. 24 başvurunun toplam hibe miktarı 247 milyon TL. Erzincan Toplu Sera Bölgesinde inşa edilecek olan 253 dekar sera ile Erzincan’da toplam sera varlığı 900 dekara yaklaşacak.Proje kapsamında 253 dekar sera alanının hayata geçirilmesi ile kurulacak olan Erzincan Toplu Sera Bölgesinin somut çıktıları;253 dekar sera alanı247 milyon TL hibe tutarı%75 proje performans oranı400 kişilik istihdam1. ürün 6.325 ton domates ve 2. ürün 1.265.000 adet marulYıllık 350 milyon TL parasal döngü sağlanacak.Tarıma Dayalı İhtisas (SERA) Organize Sanayi Bölgesinin KurulmasıErzincan’da seracılık sektörünün geliştirilmesi kapsamında Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri kurulması kapsamında sera projesi kurulması yönünde çalışmalar devam etmekte. Jeotermal kaynağın araştırılmasına devam edilmekte.Jeotermal Sera YatırımlarıErzincan’da seracılık sektörünün gelişimi noktasında yapılan diğer bir çalışma ise jeotermal sera yatırımları. 2021 yılında özel bir firma bölgede jeotermal topraksız sera işletmesi kurması amacı ile su arama ve çıkarma faaliyetlerine başlamıştır.Sıcak suyun bulunması akabinde bölgede 30 dekar topraksız jeotermal sera kurulumunu gerçekleştirmiştir. 22.05.2024 tarihinde ilk domates hasadı yapılmıştır.Mevcut 30 dekara topraksız jeotermal serada;Yılda 11 ay üretim, yıllık 1.500 ton domates üretim, 45 kişilik istihdam, yıllık 90 milyon TL ekonomik büyüklüğe sahip.Firma yeni sera kurulumu faaliyetleri ile 63 dekar topraksız jeotermal seranın inşaatı devam etmektedir. Yakın dönemde 93 dekar topraksız jeotermal sera ile üretim faaliyetlerine devam edecekler.2024 yılında Akyazı-Aktoprak Mahallesi içerisinde bulunan alan içerisinde yeni topraksız jeotermal seraların kurulması için ihtiyaç duyulan sıcak suyun varlığının tespiti için Maden Tetkik ve arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından jeofizik etüt çalışması yapılmış olup gelen rapor neticesinde bölgede 316 dekarlık jeotermal topraksız sera kurulması için çalışmalar sürdürülmekte.Faaliyetler sonucunda bölgede toplam 409 dekar topraksız jeotermal sera varlığımız ile bölgenin sebze üretimine büyük katkı sağlanacak.Kurulacak 393 dekar topraksız jeotermal serada; Yılda 11 ay üretim, yıllık 19.650 ton domates, 600 kişilik istihdam, yıllık 1 Milyar 179 Milyonluk ekonomik büyüklüğe sahip olacak.Tüm bu yatırımların tamamlanması ile Erzincan’da sera varlığı 1300 dekara ulaşacak ve Erzincan bölgede seracılık sektörünün en etkin kentleri arasında yer alacak.