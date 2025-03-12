Ağrı’nın Tutak İlçesi’nde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "İftarda Buluşalım" projesi kapsamında Kaymakam Erkan Adıbelli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kartal, Milli Eğitim Şube Müdürleri ile birlikte Mehmet Şükrü Balcı Anadolu Lisesi öğrenci yurdunda öğrencilerle iftarda bir araya geldi.İftar Programına öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Sıcak ortamda gerçekleşen iftar yemeğinde Kaymakam Adıbelli, öğrencilerle sohbet ederek onların eğitim hayatı ve geleceğe dair düşüncelerini dinledi. Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Adıbelli, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu en güzel şekilde yaşamak adına bu projenin büyük değer taşıdığını belirtti. Öğrenciler ise Kaymakam Adıbelli ile aynı sofrada iftar yapmanın kendileri için anlamlı olduğunu ifade ederek, buluşmadan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.