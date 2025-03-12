Sarıkamış’ta kaymakam ve belediye başkanı iftarı öğrencilerle birlikte açtı.Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, Ramazan ayının manevi atmosferi birlikte yaşandı. Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ve Belediye Başkanı Serdar Kılıç, Sarıkamış 100. Yıl Şehitleri KYK Kız ve Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrencilerle iftar sofrasında bir araya geldi.Samimi bir ortamda gerçekleşen iftar programında öğrencilerle tek tek ilgilenen Kaymakam Aslantatar ve Başkan Kılıç, öğrencilerin taleplerini dinleyerek sohbet etti. Kaymakam Aslantatar, "Ramazan, paylaşmanın ve dayanışmanın ayıdır. Bugün burada öğrencilerimizle bir arada olmak bizler için çok anlamlı. Gençlerimizin enerjisi ve geleceğe olan umutları bizlere de güç veriyor" dedi.Belediye Başkanı Kılıç ise, "Öğrencilerimiz bizim geleceğimiz. Onların her zaman yanında olacağız. Eğitime ve gençlerimize desteğimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.İftar programının sonunda öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunulurken, hatıra fotoğrafları çekildi. Öğrenciler ise bu özel buluşmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kaymakam ve Belediye Başkanına teşekkür etti.