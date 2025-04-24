Ağrı’nın Tutak ilçesinde Türk Kızılay Tutak Temsilciliği ilçe merkezinde düzenlenen 23 Nisan etkinliklerinde öğrencilerin sevinçlerine ortak oldu.23 Nisan etkinlikliğine katılan çocuklara Palyaço gösterisi, Patlamış mısır, Limonata ve kek ikramında bulunuldu. Tutak Kızılay temsilciliği yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Biz,her çocuğun yüreğinde iyiliğin izini taşıyabilmesi için çalışıyoruz. Çünkü çocuk olmak; sevilmeyi, korunmayı, hatırlanmayı koşulsuz hak etmektir. Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına bıraktığı eşsiz armağan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bugün ve her gün,tüm çocukların yüzü gülsün" denildi.