Van’ın Tuşba Kaymakamı Musa Göktaş, ilçe kurum müdürleriyle birlikte Tuşba İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Sağlıklı Hayat Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.Ziyaret kapsamında, Tuşba İlçe Sağlık Müdürü Dr. Semra Gümüş tarafından Sağlıklı Hayat Merkezinin faaliyetleri ve hedefleri hakkında detaylı bir bilgilendirme yapıldı. Dr. Semra Gümüş, Sağlıklı Hayat Merkezlerinin (SHM) toplum sağlığını korumak, sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmek ve birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek amacıyla kurulduğunu belirtti. Gümüş, "Hastalığa değil, sağlığa yatırım yapmak" anlayışıyla hareket eden Sağlık Bakanlığının bu merkezler aracılığıyla aile hekimliği hizmetlerini desteklediğini ve vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmayı hedeflediğini ifade etti. SHM bünyesinde sunulan hizmetler arasında sağlık danışmanlığı, radyoloji, laboratuvar hizmetleri, diyetisyenlik, psikososyal destek, çocuk gelişimi hizmetleri ve fiziksel aktivite danışmanlığı gibi birçok alan bulunduğunu dile getiren Gümüş, bu hizmetlerle hastaneye yığılmanın önüne geçilmesi, sigara ve zararlı maddelerle mücadele, obezitenin önlenmesi ve toplumun yaşam kalitesinin artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.Tuşba Kaymakamı Musa Göktaş, ziyaret sırasında Sağlıklı Hayat Merkezinde sunulan hizmetleri yerinde inceleyerek bilgi aldı. Göktaş, ilçede sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla yapılan çalışmaların önemine vurgu yaparak, "Sağlıklı Hayat Merkezinde sunulan hizmetlerin etkinliğini, kalitesini ve verimliliğini artırmak için yerinde izleme ve değerlendirme büyük önem taşıyor. Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve hizmetlerin daha da geliştirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.Kaymakam Göktaş, özellikle internet bağımlılığı gibi güncel konulara da değinerek, bu tür sorunlarla mücadelede Sağlıklı Hayat Merkezinin önemli bir rol oynadığını belirtti. Kaymakam Göktaş, vatandaşları Sağlıklı Hayat Merkezinin hizmetlerinden yararlanmaya davet etti. Göktaş, "Vatandaşlarımızın bu merkezlere gelerek sunulan hizmetlerden faydalanması, hem bireysel hem de toplumsal sağlık açısından büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda, ilçe olarak daha fazla proje üretmeye ve çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.