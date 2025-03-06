Erzincan Valiliği himayelerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirilen "Değer Erzincan" projesi kapsamında Değer Erzincan Otlukbeli Spor Kulübü faaliyete başladı.Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde faaliyete başlayan "Değer Erzincan Otlukbeli Spor Kulübü" ile ilçedeki çocuklara ve gençlere farklı sportif branşlarda kurslar verilerek onların yetenekli oldukları spor branşlarında ilerlemeleri ve bedenen gelişmeleri sağlanacak.Proje ile aynı zamanda öğrencilere ve gençlere tarih bilinci, değerler eğitimi, adab-ı muaşeret, Peygamber Efendimizin hayatı konularında eğitimler verilecek.Çocukların milli ve manevi değerleri bilen ve bu değerlere saygılı bir nesil olarak yetişmeleri amaçlanan projede çocukların hem zihnen hem de bedenen gelişimleri sağlanacak.