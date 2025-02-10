Van’da yaklaşık bir yıl önce hizmete başlayan ve GLA Yönetim A.Ş. tarafından yönetilen Van Mall Alışveriş Merkezi, Türkiye’nin önde gelen mutfak gereçleri ve elektrikli ev aletleri markalarından "Korkmaz" ile kiralama anlaşması imzaladı.Van Mall AVM’nin sunduğu zengin mağaza çeşitliliği bölge ekonomisine katkı sunmayı sürdürüyor. Türkiye’nin önde gelen mutfak gereçleri ve elektrikli ev aletleri markalarından "Korkmaz" ile kiralama anlaşması imzalayan Van Mall neredeyse tüm mağaza kiralama sürecini tamamlanmış oldu. Yapılan sözleşme ile ilgili açıklamada bulunan GLA Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Çelik, "Van Mall, şehrin en prestijli alışveriş merkezlerinden biri olarak hızla gelişmeye devam ediyor. Korkmaz markasının AVM’mizde yer alacak olması, hem bölgesel ticaretin hem de alışveriş deneyiminin kalitesini artıracak" dedi.Van Mall AVM Müdürü İsmet Yılmaz ise bu yeni anlaşmaların, AVM’nin ticari anlamda büyük bir adım atmasını sağladığını belirterek, "Neredeyse tüm mağaza kiralamalarımızı tamamladık ve Van Mall’ın bir alışveriş merkezi olarak sunduğu imkanları, çeşitliliğiyle bir adım daha ileriye taşıyoruz" ifadelerini kullandı.Yapılan anlaşma sonrası mülk sahiplerinden Turan Karadağ, franchise alan Cevdet Arvas ve İkbal Arvas da, "Van Mall gibi kaliteli ve dinamik bir alışveriş merkezinde yer alması, markanın daha geniş bir kitleye ulaşması için büyük bir fırsat. Yeni iş birliği için heyecanlıyız ve müşterilerimize en iyi alışveriş deneyimini sunmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerine yer verdi.