Tunceli’de Tüketiciyi Koruma Haftası kapsamında öğrenci ve kursiyerler bilgilendirildi.Tunceli’de, 15-21 Mart Tüketiciyi Koruma Haftası kapsamında Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdür Vekili Kadriye Çılğın ve Tüketici Hakem Heyeti Raportörü Fatih Özen tarafından merkezde bulunan Munzur Ortaokulu öğrencileri ile Aile Destek Merkezi kursiyerlerine eğitim verildi. Öğrenci ve kursiyerlere verilen eğitimlerde, tüketici hakları ve Tüketici Hakem Heyetine başvuru süreci hakkında Raportör Fatih Özen tarafından bir sunum gerçekleştirildi. Eğitim, soru cevap bölümü ile sona erdi.Eğitimler hakkında bilgi veren Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal, " 15-21 Mart Tüketiciyi Koruma Haftası nedeniyle bu yıl da çeşitli organizasyonlara imza attık. Vermiş olduğumuz eğitimler hem öğrenciler için hem de kursiyerler için verimli oldu. Bu kapsamda tüketiciyi bilinçlendirme çalışmalarımız devam edecektir" dedi.