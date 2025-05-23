Tunceli’de ’Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek’ programı çerçevesinde sağlık çalışanları tarafından öğrencilere teorik eğitimler verildi.Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Tunceli’de ilkokul çağındaki çocuklara sağlık konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla program gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen program, merkez Vali Mehmet Ali Türker İlkokulu’nda düzenlendi. Sağlığın korunması ve geliştirilmesi doğrultusunda çocuklara sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması ve sağlık okuryazarlığı düzeyinin artırılmasının hedeflendiği program kapsamında sağlık çalışanları tarafından öğrencilere teorik eğitimler verildi.Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Programı içeriğinde yer alan eğitimlerde, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, afet bilinci, UMKE, aile hekimliği, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, kişisel hijyen, bulaşıcı hastalıklardan korunma konuları anlatıldı.Program kapsamında okul bahçesinde MEB AKUB, MEB İlkyardım Eğitim Merkezi istasyonları için stantlar kurularak öğrencilerin akranlarına bilgilendirme yapmaları sağlandı. Çocukların aktif katılımını esas alan program ile her öğrencinin, edindiği bilgileri çevresiyle paylaşan ’Sağlık Elçisi’ olarak yetişmesi ve toplumun genel sağlık bilincinin güçlenmesine katkı sağlaması amaçlandı.Programa, İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Duran, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ve kurum amirleri de katılım sağladı.