AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Elazığspor’un Artı Değer Vanspor ile oynadığı müsabaka esnasında yaşanan olayların sporun centilmenlik ruhuna ve toplumsal değerlere aykırı olduğunu belirterek, "Maç içinde futbolcularımıza yönelik yabancı madde atılması ve maç sonrası il protokülümüze gerçekleşen taşlı saldırılar, sporun birleştirici gücünü zedeleyen utanç verici davranışlardır" dedi.Nesine 2. Lig Play Off 3. Tur ilk maçında Vanspor, sahasında Çimentaş Elazığspor’u 4-1 mağlup etmişti. Maçın bitiş düdüğünün çalınmasının ardından yaşanan olaylarla ilgili AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Nesine 2. Lig Play-off yarı finalinde Elazığspor’umuzun Artı Değer Vanspor ile oynadığı müsabaka esnasında yaşanan kabul edilemez olaylar, sporun centilmenlik ruhuna ve toplumsal değerlerimize aykırıdır. Maç içinde futbolcularımıza yönelik yabancı madde atılması ve maç sonrası il protokülümüze gerçekleşen taşlı saldırılar, sporun birleştirici gücünü zedeleyen utanç verici davranışlardır. Bu tür eylemleri en sert şekilde kınıyorum. Elazığspor’umuzun her koşulda centilmen duruşunu koruduğunu bir kez daha gururla vurguluyorum. Yaşanan olayların ardından arayıp soran, destek mesajlarını ileten tüm hemşehrilerimize, dostlarımıza ve teşkilat mensuplarımıza gönülden teşekkür ederim. Çok şükür ki herhangi bir sağlık problemimiz bulunmamaktadır; yalnızca aracımızda maddi hasar meydana gelmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunar, herkese selam ve saygılarımı iletirim" ifadelerini kullandı.