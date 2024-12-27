Tunceli’de tüm okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda eş zamanlı olarak oynanan oyunlarla okul bahçeleri şenlik alanına döndü.Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün hazırladığı "Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu" kitabından seçilen oyunlar, Tunceli genelindeki tüm okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda eş zamanlı olarak oynandı. Tunceli il merkezi ve ilçelerdeki okullarda eş zamanlı yapılan etkinliklerde Tunceli İl Müdürü Bahameddin Karaköse, Şehit Nedip Cengiz Eker Ortaokulundaki öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin oyunlarına eşlik eden Karaköse, ’’Bizler, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ndeki hedefler doğrultusunda çocuklarımızın kültürlerini tanıması ve kültürümüzün okullarımızda canlandırılması konularında etkinlikler yapmaya devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nde de denildiği gibi toplumun bir ferdi olarak öğrencilerimiz, içinde büyüdüğü toplumla ortak bir geçmişe sahiptir. Eğitim sürecinin bir parçasını da içinde yaşanan toplumun sahip olduğu tarihi tecrübe oluşturur. Bu tecrübeyi sürece dâhil etmek, milletçe sahip olunan ortak bilinç, kültür ve değerlerin öğrenciye kazandırılmasıyla mümkündür. Temel eğitim ve ortaöğretimde de bu değerleri öğrencilerimize kazandırmaya devam edeceğiz. İl genelinde geleneksel çocuk oyunlarını eş zamanlı oynayarak ortak bilinç ve kültürümüz konusunda farkındalık oluşturmak istedik. İl genelinde gösterdikleri bu çaba için okullarımızda görevli yönetici ve öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum’’ dedi.