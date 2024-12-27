Ardahan Hanaklı iş insanı Serdar Ocak, Ardahan Belediyesi’ne çöp kamyonu tahsis etti.Hanak Çayağzı köyünden iş insanı Serdar Ocak tarafından Ardahan Belediyesine çöp toplama aracı tahsis edildi. Belediyenin ihtiyacı olan çöp toplama aracının, şehirdeki temizlik hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacağını söyleyen, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Serdar Ocak’a gerçekleştirdiği bağış için teşekkür etti.Başkan Demir, ’’Bu değerli katkı, belediyemizin temizlik hizmetlerini iyileştirmek ve şehirdeki çevre düzenini daha da güzelleştirmek adına çok önemli bir adım oldu’’ dedi.