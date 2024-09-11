Tunceli’de, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde öğretmenlere yönelik Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) eğitimi verildi.Tunceli Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından organize edilen, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünden Dr. Tunç Erdal Akdur ve Rümeysa Demir tarafından verilen eğitime farklı branşlardan 50 öğretmen katıldı. STEM eğitimi sırasında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin temel prensipleri, yenilikçi eğitim yöntemleri ve bilimsel yaklaşımlar anlatıldı. Ayrıca, Scientix platformu ve bu platformun eğitimde nasıl kullanılabileceği konusunda öğretmenler bilgilendirildi. Eğitim süresince katılımcı öğretmenlerle birlikte gerçek yaşam problemleri göz önünde bulundurularak STEM senaryoları oluşturuldu.Senaryolar, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından e-kitap olarak derlendi. Kaynak, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşımakla beraber, tüm öğretmenlere açık olacak şekilde paylaşıldı. Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Ateş ve Ar-Ge Biriminden sorumlu Şube Müdürü Mehmet Ateş, eğitim süresince katılımcı öğretmenleri yalnız bırakmadı.İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Ateş “Bu tür eğitimlerle Tunceli’de öğretmenlerimize yenilikçi yaklaşımlar kazandırmaya ve öğrencilerimizin bilimsel düşünme yetilerini güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.