Elazığ’da halk arasında kokusuyla dikkat çeken ve şamama kavunun küçüklüğü şaşırttı.Elazığ’da elma büyüklüğünde, parfüm kadar etkili mis gibi kokmasıyla halk arasında büyük bir ilgi gören şamama kavunu tezgahlarda yerini aldı. Eskiden evlerde evin birçok noktasına asılan , elbiselerin arasına konulan ve gelin çeyizlerine eklenen kokulu süs kavunu büyük bir ilgi görürken, bıldırcın yumurtası büyüklüğündeki süs kavununu görenler ise hayretler içinde kaldı.Parlak sarı kabuğu üzerinde zikzaklar oluşturan kırmızı çizgileri ile dikkat çeken küçük kavunu alan bir vatandaş, hatıra olarak saklayacağını ve ilk defa böyle küçük bir kavun gördüğünü ifade etti.