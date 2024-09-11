Erzincan’da anne adaylarına doğum öncesi ve doğum sonrasında karşılaşabilecekleri sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik uzmanlar tarafından bilgilendirme yapıldı.Erzincan Üzümlü Devlet Hastanesi gebe bilgilendirme sınıfında anne adaylarının doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası konularında bilgi sahibi olmaları ve bilinçli doğum yapmalarını sağlamak amacıyla 20 hafta üstü anne adaylarına gebelik, doğum öncesi ve doğum sonrası konularında eğitim verildi.Söz konusu eğitimler kapsamında doğum ile ilgili önyargıların ve korkuların azaltılması, anne adaylarının bebek bakımı konusunda bilinçlendirilmesi ve sağlıklı bebeklerin yetiştirilmesi hedefleniyor.