Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü Normal Doğum Eylem Planı kapsamında, normal doğum oranlarının artırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Tunceli İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Duran başkanlığında haftalık olarak düzenlenen toplantılarda ildeki normal doğum oranları ve normal doğuma teşvik edici çalışmalar hakkında alanında uzman sağlık personeli tarafından sunumlar gerçekleştiriliyor. İldeki çalışmalarda, çok yüksek riskli gebelerin değerlendirilmesi ve risklerin minimuma indirilmesi amacıyla aile hekimleri tarafından tespit edilen gebeler takibe alınırken branş hekimlerine yönlendiriliyor.Gebelik dönemi ile ilgili doğum sürecinde anne-bebek sağlığı açısından kaliteli, verimli, etkin ve güvenli sağlık hizmeti sunulmasının amaçlandığını belirten Tunceli İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Duran, "Anne adaylarının ruhsal, fiziksel ve sosyal yönden doğuma ve doğum sonrası döneme bilinçli bir şekilde hazırlanması ve desteklenmesi için gebe okulunda görevli ebelerimiz tarafından teorik ve pratik eğitimler sunulmaktadır. İl genelinde bulunan 36 hafta ve üzerinde gebelerin gebe okulumuza katılım oranları eylem planının başladığı ilk hafta yüzde 34 iken, bugün itibariyle bu oran yüzde 89’a çıkmıştır. Gebe okulu eğitimleri Sağlık Bakanlığımızca belirlenen müfredat kapsamında, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve sosyal çalışmacı eşliğinde dört oturum şeklinde verilmektedir. Bu eğitimlerin yanı sıra gebe okulu koordinatör ebemiz, gebelerimizin talep ve beklentilerini de göz önünde bulundurularak planlamalar yapmakta, ilgili uzmanlar ile ek eğitimler vermektedir. Bakanlığımızın ’Her Gebeye Bir Ebe’ uygulaması çerçevesinde, Tunceli Devlet Hastanemizde Ebe Polikliniğimiz hizmet vermeye devam etmektedir. Polikliniğimizin temel amacı; gebelerimizin güvenli şekilde doğum yapabilmeleri için uygun ortamı sağlamak, normal doğum korkularını yenmelerine yardımcı olmak, kendilerini ifade etmeleri için alan oluşturmak ve gebelerimiz ile ebelerimiz arasında güven bağını oluşturmaktır. Aynı amaçlar doğrultusunda Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisimizde bulunan, doğum yapan annelerin bebeği ve ailesi ile hızlıca buluşabildiği, mahremiyete dayalı tek kişilik doğum ünitesi olan Anne Uyum Odasında alanında uzman Ebelerimiz eşliğinde konforlu ve huzurlu bir odada hastane süreçlerini tamamlayarak sağlıkla evlerine dönmeleri sağlanmaktadır" dedi.Anne-bebek sağlığının korunması ve bilinçli anneler ile sağlıklı nesillerin oluşmasında en büyük payın sahadaki ebelerin özverili çalışmaları olduğuna vurgu yapan Dr. Duran, "Tıbbi olarak zorunlu olmadığı sürece sezaryen oranlarının azaltılması, normal doğumun özendirilmesi ve nüfus artış hızının sürülebilir bir seviyeye tutulması amacıyla; merkez ve İlçelerimizde hizmet yürüten sağlık kurumlarımızda görevli ebe, hemşire ve hekimlerimiz tarafından farkındalık oluşturmak için düzenli olarak açık ve kapalı alanlarda stantlar kurulmakta, ebeveyn ve ebeveyn adaylarına bilgilendirici broşürler dağıtılmaktadır. Bu faaliyetler sadece resmi ve merkezi kurumlarda yapılmamaktadır. Köy ve ilçelerimizin en ücra köşelerinde ikamet eden vatandaşlarımız evlerinde ziyaret edilerek gerekli bilgilendirmeler yapılmakta, gereklilik hallerinde detaylı bilgilendirmeler için ilgili sağlık kurumlarımıza yönlendirilmektedirler. İl genelinde halkın yoğun olduğu açık alanlarda farkındalık yürüyüşleri düzenlenerek normal doğuma dikkat çekilmekte, yürüyüş sonrası bilgilendirmeler yapılmaktadır" diye konuştu.21-28 Nisanın Ebeler Haftası olduğunu kaydeden Dr. Duran, tüm ebelerin haftasını kutladı.