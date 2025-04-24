Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, bahar aylarının gelişiyle birlikte bostanlarına ekecekleri sebze fidelerini kendi imkânlarıyla kurdukları seralarda yetiştiriyor.Ayvalı Mahallesi sakinleri, domates, biber, salatalık ve marul gibi yaz sebzelerinin fidelerini, kendi çabalarıyla oluşturdukları küçük plastik (laylon) seralarda yetiştiriyor. Mahalledeki birçok aile, fide üretiminde dışa bağımlı olmadan, tamamen kendi emekleriyle üretim yapıyor.Yaklaşık 20 gün boyunca seralarda büyütülecek fideler, havaların tam ısınmasıyla birlikte bostanlara dikilecek. Ayvalı Mahallesi’ni ziyaret eden Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, seraları gezerek üretici kadınlarla sohbet etti. Başkan Çelebi, "Şu an Ayvalı Mahallemizde vatandaşlarımızın kendi imkânlarıyla kurdukları seradayız. Burada tüm imkânsızlıklara rağmen her şeyi mümkün kılan ablalarımız var. Allah razı olsun, çok güzel emekleri var. Çok güzel sebze fideleri yetiştirmişler. Biz de elimizden geldiğince destek olmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.Mahalle sakinlerinden fide üreticisi Mahmut Özçelik ise "Bostanlarımıza ekeceğimiz fideleri kendimiz üretiyoruz. Bunlar biber, patlıcan, domates fideleri. Kendi kurduğumuz serada yetiştiriyoruz. 20-25 gün sonra da bostanlarımıza dikeceğiz" dedi.Ayvalı Mahallesi’nde üretimin tamamen imece usulüyle yürütülmesi, hem ekonomik katkı sağlıyor hem de mahalle halkının dayanışmasını güçlendiriyor.