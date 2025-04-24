Türkiye’de Mart ayında 195 bin 682 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Erzurum’da ise bir ayda 3 bin 179 araçla alakalı işlem yapıldı, ilde trafiğe kayıtlı araç sayısı 143 bin 374 oldu.Mart ayında 195 bin 682 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %48,5’ini otomobil, %36,1’ini motosiklet, %9,7’sini kamyonet, %2,5’ini traktör, %1,9’unu kamyon, %0,8’ini minibüs, %0,4’ünü otobüs ve %0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %43,0 arttı. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette %58,2, kamyonette %50,7, otomobilde %38,1, kamyonda %19,6, traktörde %8,7 artarken otobüste %25,2, minibüste %21,3 ve özel amaçlı taşıtta %13,0 azaldı.Erzurum, 144 bin 97 kayıtlı araçla Türkiye sıralamasında 49. basamakta yer aldı. Erzurum’da Mart ayında 3 bin 25 araç devrinin yapıldığı Erzurum, ülke sıralamasında 49’uncu oldu.Erzurum’da trafiğe kayıtlı araçlarda otomobil 73 bin 731 ile ilk sırada yer alırken, minibüs sayısı 2 bin 341, otobüs sayısı bin 286, kamyonet sayısı 30 bin 425, kamyon sayısı 6 bin 461, motosiklet sayısı 7 bin 27, özel amaçlı araç sayısı 754 ve traktör sayısı 22 bin 07 oldu.Mart 2025 döneminde Erzurum’da 3 bin 25 aracın devri yapıldı. Bunlardan 1 bin 972 otomobil, minibüs 38, otobüs 13, kamyonet 620, kamyon 131, motosiklet 86, özel amaçlı araç 3 ve traktör 162 adet olarak gerçekleşti.