Asgari ücret zam oranının açıklanması sonrası vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Tunceli’de Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Tunceli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından ortak denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlere Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal, Tunceli Tarım Ve Orman il Müdürü Yavuz Suat Pala, Tunceli Belediyesi Zabıta Müdürü Evrim Bilbay ve ilgili kurumların denetim ekipleri katıldı.Özellikle asgari ücret tespit komisyonunun çalışmalarının ardından zam oranının açıklanmasıyla birlikte ürünlerin fiyat etiket değişim tarihleri mercek altına alınırken, 25 ve 26 Aralık tarihinde birçok üründe değişim yapan zincir marketlerde resmi işlem başlatılarak savunmaları istendi. Denetimlere ilişkin konuşan Tunceli Tarım Ve Orman il Müdürü Yavuz Suat Pala, “2025 yılında uygulanacak olan asgari ücret miktarının açıklanmasının ardından bizler de Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri olarak denetimlerimize yoğunluk verdik, özellikle personel giderleri sebep gösterilerek bilhassa temel gıda maddelerinin fahiş artışı ve piyasayı manipüle etmeyi çalışan işletmeleri tespit edip gerekli idari işlemler uygulanacaktır. Burada Ticaret Bakanlığı’na bağlı Ticaret İl Müdürlüğü, tarım ve orman Bakanlığımıza bağlı tarım ve orman İl Müdürlüğü ve Tunceli Belediyesi olarak denetimlerimiz devam edecektir” dedi.Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal da Tarım ve Orman il Müdürlüğü, Tunceli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile şehir merkezinde zincir market ve yerel marketlere yönelik denetim yaptıklarını belirterek, “Ticaret İl Müdürlüğü olarak yapmış olduğumuz denetimlerde, raf ve kasa fiyat uygunluğuna, etiket fiyat değişim tarihlerine özellikle de asgari ücret fiyatının açıklanmasına yakın olup olmadığına, asgari ücretin açıklanmasından önce mi yada sonramı fiyat değişmiş bunlara baktık. Birde HFA (Haksız Fiyat Artışı) yönelik denetim gerçekleştirdik. Yapmış olduğumuz denetimlerde kamera çekimlerinde de görülecektir firmalardan bazılarının asgari ücret zam oranının açıklanmasından hemen sonra birçok üründe fiyat değişimi yaptığını tespit ettik bununla ilgili de resmi süreci başlattık ilgili firmadan savunmasını istedik. Bu kapsamda Ticaret Bakanımız, Tarım ve Orman Bakanımız ve Tunceli Valimiz Sn. Bülent Tekbıyıkoğlu’nun talimatlarıyla denetimlerimize ara vermeden yoğun bir şekilde devam edeceğiz. Vatandaşlarımız da karşılaşmış oldukları olumsuz durumları ticaret Bakanlığımızın mobil uygulaması olan HFA sisteminden bizlere gönderebilirler” diye konuştu.