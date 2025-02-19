Tunceli’de yoğun kar yağışından dolayı 3 ilçede okullar tatil edilirken, 3 ilçede ise taşımalı eğitime ara verildi.Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü, Hozat, Çemişgezek ve Pertek ilçelerimizde taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir. Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerimize bağlı tüm okullarda ise eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir. Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerimizde kamu kurumlarımızda görevli, hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personeller de 1 gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.