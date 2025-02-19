Elazığ’ın Karakoçan, Kovancılar ve Ağın ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışından dolayı eğitim-öğretime bir gün ara verildi.Elazığ’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bu çerçevede Karakoçan, Kovancılar ve Ağın ilçesinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.Karakoçan Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Sevgili öğrenciler, değerli velilerimiz, ilçemiz genelinde kar yağışı ve karayollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle 20 Şubat Perşembe günü eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli çalışanlarımız ile hamile personellerimiz de idari izinli sayılacaklardır" ifadelerine yer verildi.Kovancılar Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise, "Meteorolojik verilere göre, ilçemiz genelinde sabaha karşı beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek sorunlar nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile personellerimiz idari izinli sayılacaklardır" denildi.Ağın Kaymakamlığından yapılan açıklamada da, "İlçemizde mevcut kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla 20 Şubat Perşembe tarihinde bir gün süre ile eğitim ve öğretime tüm kademelerde ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personellerimiz de idari izinli sayılacaktır" denildi.