Tunceli’de, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında 3. dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendiValilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile yerel yöneticiler katıldı. Toplantının açılışında konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, ’’İlimizde 2024 yılında yürütülen 150 proje mevcut. Biten proje sayımız 10, devam eden proje 64, ihale aşamasında 56, henüz başlanmayan 17 ve tasfiye edilen 3 proje var” dedi.Toplam proje tutarları hakkında da bilgi veren Tekbıyıkoğlu, ’’Proje tutarı 19 milyar 242 milyon. Önceki yıllar harcaması 2 milyar 929 milyon. 2024 yılı ödeneği 796 milyon, 2024 yılı harcama tutarı 391 milyon. Toplam harcama tutarı ise 3 milyar 322 milyon lira. Yine projelerin maddi gerçekleşme oranı yüzde 17, fiziki gerçekleşme oranları yüzde 33’tür’’ diye konuştu.Vali Tekbıyıkoğlu’nun açılış konuşmasının ardından yatırımcı kuruluşların temsilcileri yürütülen çalışmalar hakkında katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu.Toplantı, görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.