Tüketiciyi Koruma Haftası nedeniyle Tüketici Hakem Heyeti Vali Bülent Tekbıyıkoğlu’nu makamında ziyaret etti.15-21 Mart Tüketiciyi Koruma Haftası nedeniyle Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal ve beraberindeki heyet, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyarette Vali Tekbıyıkoğlu’na tüketici hakem heyeti başkanlığı kararları hakkında bilgiler verildi.Ziyarette İl Müdürü Topal, tüketici hakem heyeti başkanlığı kararlarında tüketici lehine karar oranı Türkiye ortalaması yüzde 39 iken Tunceli’de ise bu oranın yüzde 56 olduğunu söyledi.Vali Bülent Tekbıyıkoğlu da bilinçli tüketicilik konusunda verilen eğitimlerin önemli olduğunu belirterek, bu konudaki çalışmaların artırılması gerektiğini belirtti.